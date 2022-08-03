ابن المهندس المقتول في المنوفية يفجر مفاجأة: المتهم كان عايز يقتلني أنا

كشف عبدالعظيم ابن المهندس سمير عباس المقيم بعزبة الشرايفة بمركز منوف بمحافظة المنوفية، مفاجأة مدوية حول الواقعة بعد إحالة المتهم للجنايات، أن طليق شقيقته كان ينوي قتله بدلا من والده ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل لعدم الخلو به في أحد الأماكن التي لا يوجد بها أحد، مؤكدا أن المتهم أثناء الخلافات مع شقيقته بعد طلاقها منه قال لأحد المقربين من أسرته «أنا هقتل أخوها وأحزنكم عليه».

ابن المهندس المقتول في المنوفية يكشف تفاصيلها جديدة

وأضاف ابن المهندس المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم كتب على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إنا لله وانا اليه راجعون البقاء لله»، وذلك قبل ارتكاب الواقعة بأيام قليلة ناويا أن يقتل شقيق طليقته، مؤكدا أنه رأى طليق شقيقته في عدة مرات أمامه قبل الواقعة بأيام قليلة ولكن لم يستطع المتهم أن يقترب منه ويقتله لتجمع الناس في هذه الأماكن، فعزم المتهم على التخلص من المهندس أثناء الرؤية الشرعية في مكان لا يوجد به أحد.

ابن المهندس: وصلت لأبويا بعد دقيقتين من الواقعة

أكد «عبدالعظيم» أنه في يوم الواقعة كان هناك اتفاق مع والده بمقابلته في منتصف الطريق أثناء رجوعه من الرؤية الشرعية، حيث تلقى مكالمة من والده تفيد بأنه خرج من مركز شباب مركز الحامول مكان الرؤية ورد عليه الابن قائلا: «هقابلك في الطريق دلوقت يابا»، مشيرا إلى أنه وصل إلى مكان الواقعة بعد مرور دقيقتين فقط من قتل والده قائلا: «كان نفسي ألحقه من المجرم دا بس دا قدره ولازم المتهم يقتل بالإعدام عشان حق أبويا يرجع».

وأثارت قضية مقتل مهندس بالمعاش على يد طليق ابنته في قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حالة من الاستياء والحزن الشديد بين أبناء محافظة المنوفية وذلك لبشاعة الواقعة، بعد قيام المتهم بالتربص للمهندس في مكان خال من المارة وتعدى عليه بآله حادة مسددا له ثلاث طعنات قاتلة أمام أعين ابنه الوحيد الذي لم يتعد 8 سنوات، حيث صاح الابن الصغير بأعلى صوته وأخذ يردد عبارة «أبويا قتل سيدي» حتى تجمع الأهالي.