ابن مهندس المنوفية المقتول على يد طليق ابنته يطالب بإعدام المتهم

طالب عبدالعظيم عباس ابن المهندس سمير عباس، المقيم بعزبة الشرايفة التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية، بعد إحالة المتهم بقتل والده إلى محكمة جنايات شبين الكوم، بالحكم بالإعدام على المتهم بقتل والده منذ فترة أمام أعين ابن شقيقته، مشيرا إلى أنه وكل محاميا للدفاع عن حق والده خلال الفترة الماضية، لعدم إفلات المتهم من حكم الإحالة إلى المفتي وبعدها إلى الإعدام مباشرة.

وتابع ابن المهندس سمير عباس في تصريحات لـ«الوطن»، أن والده كان له أفضال كثيرة على المتهم قبل طلاق شقيقته منه، حيث كان يسعى إلى سداد الديون المتراكمة عليه دون طلب شيء منه، مؤكدا أن والده كان محبا للناس ولا يؤذي أحدا سواء بالبدن أو اللسان وبالمثل كان جميع أهل القرية يشهدون له بالخلق والطيبة وحسن المعاملة قائلا: «عاوز أقول للجاني أبويا عملك إيه عشان تعمل فيه كده، دا كان له الفضل عليك قبل طلاق زوجتك، هان عليك بالسهولة دي تقتله قدام ابنك».

المتهم كان يتربص بالمهندس قبل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى خروج المهندس سمير عباس من منزله بالعجلة حاملا حفيده وراءه وذهب إلى مركز شباب الحامول بالمنوفية للرؤية الشرعية لكي يراه أباه، وبعد الجلوس مع طليق ابنته ورؤية ابنه خرج المهندس متجها إلى منزله ليلقي المتهم جالس على دراجة بخارية منتظره في مكان لا يوجد به أحد، ثم طعنه ثلاث طعنات متفرقة مما أدى إلى مقتله في الحال أمام أعين ابنه الذي قال حينها «أبويا قتل سيدي»، ثم هرب المتهم قبل أن يأتي أحد ولكن قوات الشرطة تمكنت من القبض على المتهم حينها، وتحرر محضر بالواقعة.

3 طعنات قاتلة

وأحالت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، قضية مقتل مهندس على يد طليق ابنته إلى محكمة جنايات شبين الكوم، وتعود الواقعة خلال جلسة الرؤية الشرعية بين المتهم والمجني عليه لرؤية ابنه الصغير الذي لم يتعد عمره 8 سنوات، ولكن بعد قيام المتهم برؤية ابنه ذهب خلف المهندس وأمام أعين ابنه قتله مسددا له ثلاث طعنات قاتلة.