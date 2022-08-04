شريف رمزي يكشف لـ«الوطن» تطورات حالة شقيقه الصحية بعد دخوله المستشفى

تعرض المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي لوعكة صحية شديدة، دون الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية له.

وقال الفنان شريف رمزي لـ «الوطن»، إن شقيقه في المستشفى الآن، وطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل والخروج من المستشفى على خير.

حقيقة إصابة صلاح رمزي بكورونا

وعن إصابة صلاح رمزي بفيروس كورونا قال شقيقه الفنان شريف رمزي، «لا مش مُصاب بكورونا الحمد لله».

هشام ماجد يطلب الدعاء لـ صلاح رمزي

فاجأ الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» جمهوره بالكشف عن مرض صلاح رمزي، ودخوله المستشفى، «ادعوا لصلاح رمزي بالشفاء العاجل»، دون توضيح تفاصيل المرض.

وقد احتفل الفنان شريف رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي بخطوبة شقيقة صلاح على الآنسة فريدة أيوب بحضور الفنانة هدى رمزي، في شهر نوفمبر بعام 2021، واقتصر الحفل على أهالي العروسين.

مشاركة صلاح رمزي في فيلم «الديلر»

وقد شارك صلاح رمزي كمنتج منفد لفيلم «الديلر» عام 2010، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد صالح، والعمل من بطولة أحمد السقا، مي سليم، خالد النبوي، سامي العدل، منة فضالي، محمد علي بن جمعة.