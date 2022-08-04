«تايوان»: الصين تطلق صاروخين قرب أراضينا

أعلنت السلطات التايوانية أنّ صاروخين صينيين أُطلقا بالقرب من جزر «ماتسو»، التايوانية، قبالة سواحل الصين، وفقًا لتقرير أمني داخلي في تايوان اطلعت عليه وكالة أنباء رويترز وأكده مصدر أمني، في أنباء تعكس حجم التوتر حول تايوان عقب زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة.

خبير عسكري صيني يشرح أغراض المناورات العسكرية الصينية

وفي هذا السياق، قال «منج شيانجكينج»، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني للتلفزيون الصيني الحكومي، إنّ المواقع التي تقوم فيها الصين بالمناورات العسكرية قرب تايوان يمكن أن توفر لمحة سريعة عن كيفية تنفيذ عملية عسكرية فعلية ضد الجزيرة التي تتمسك الصين بالسيادة عليها، وفق ما نقلته صحيفة جارديان البريطانية.

وأضاف «منج»، وفقا لتقرير لرويترز: «في الواقع، خلق هذا ظروفا جيدة جدا لنا عندما نعيد تشكيل مشهدنا الاستراتيجي في المستقبل بما يفضي إلى توحيدنا»، أي توحيد الصين وتايوان.

يمكن للقوات الصينية شن ضربات تستهدف قواعد عسكرية في شرق تايوان

وقال إنّ القوات الصينية في منطقتين قبالة الساحل الشمالي لتايوان قد تغلق على الأرجح ميناء كيلونج الرئيسي، بينما يمكن شن ضربات من منطقة شرق تايوان تستهدف القواعد العسكرية في «هوالين وتيدونج».

وأضاف منج أن الجيش الصيني قد يغلق الأبواب المؤدية إلى «كاوشيونج»، قبالة الساحل الجنوبي الغربي، وذلك تزامنا مع بدء بكين صباح اليوم تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وتدريبات على الرماية المدفعية.

جيش تايوان يعلن استعداده للحرب: لا نسعى لها

وفي هذا السياق، قال الجيش التايواني إنه يستعد للحرب دون السعي لها، بعد أن بدأ الجيش الصيني تدريبات بالذخيرة الحية غير مسبوقة لمدة أربعة أيام بالقرب من شواطئ تايوان اليوم ردًا على زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.

وحددت إشعارات التدريبات ست مناطق تطوق تايوان، مع تحذيرات لجميع السفن والطائرات بتجنب هذه المناطق. وتتداخل بعض المناطق مع المياه الإقليمية لتايوان، وتقع بالقرب من موانئ الشحن الرئيسية.