«رويترز»: مقاتلات صينية و10 سفن تابعة للبحرية تعبر خط الوسط نحو تايوان

نقلت وكالة أنباء «رويترز» بعض الاقتباسات من مسؤول تايواني، أكدت خلالها أنه تحدث إليهم بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، كاشفًا عن عبور نحو 10 سفن تابعة للبحرية الصينية لفترة وجيزة خط الوسط مع تايوان، مضيفًا أنهم تسللوا إلى الداخل لكن تم طرهم بعيدًا.

وعبرت عدة طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية لفترة وجيزة خط الوسط عدة مرات صباح اليوم، ما أجبر تايوان على نشر أنظمة صواريخ لتتبع تحركاتها، حسبما قال نفس المسؤول، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية صباح اليوم، وذلك وسط توترات على خلفية زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

تدريبات صينية على إطلاق نيران المدفعية طويلة المدى

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أن بكين أجرت تدريبات على إطلاق نيران المدفعية طويلة المدى بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، مشيرة إلى أن النتائج المتوقعة قد تحققت.

وذكرت صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية أن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أجرى تدريبات طويلة المدى على إطلاق نار المدفعية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، وضرب أهداف على الجانب الشرقي من المضيق وحقق النتيجة المتوقعة.

وذكرت أن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أجرت تدريبات على الرماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان، اليوم، ونفذت ضربات دقيقة على مناطق محددة في الجزء الشرقي من مضيق تايوان.

وزير الخارجية الصيني: زيارة بيلوسي إلى تايوان مهزلة كاملة

في نفس السياق، وصف وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، في وقت سابق زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان بأنها «مهزلة كاملة»، خلال تصريحات له في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، في كمبوديا.

وأضاف: «لا يمكن تغيير الاتجاه التاريخي الذي لا رجوع فيه لعودة تايوان إلى الوطن الأم، ومن المؤكد أن أولئك الذين يسيئون إلى الصين سيعاقبون».

وقال «وانج»، إن الإجراءات الصينية الحالية والمستقبلية هي إجراءات دفاعية مضادة ضرورية وفي الوقت المناسب، تم دراستها وتقييمها بعناية، وتهدف إلى حماية السيادة والأمن الوطنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي والمحلي.