تعطل 18 طريقًا دوليًا داخل وخارج تايوان مع بدء مناورات الجيش الصيني

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنّ مناورات الصين العسكرية قرب تايوان، أثّرت على 18 طريقًا دوليًا داخل وخارج تايوان فضلا عن مئات الرحلات الجوية، عقب إطلاق الجيش الصيني تحذيرات بشأن إيقاف عبور المركبات البحرية والجوية في المناطق التي تجري فيها المناورات، عقب زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، الأمر الذي تعتبره بكين مساسا بسيادتها وتحدٍ لها.

وبدأت الصين صباح اليوم مناورات عسكرية في 6 مناطق قرب تايوان، وهي المناورات التي يقول خبراء في الصين إنها تكشف لمحة بشأن تنفيذ عملية عسكرية محتملة تستهدف تايوان، في وقت أعلن فيه جيش تايوان استعداده للحرب، لكنه لا يسعى لها.

تحذيرات قسم النقل في تايوان ونصائح مع بدء المناورات العسكرية الصينية

وقالت صحيفة الجارديان، إنّ 900 رحلة جوية تم تغيير مسارها بسبب التدريبات، وقدم قسم النقل في تايوان في وسائل الإعلام المحلية تحذيرات ونصائح بشأن بعض المناطق المحددة لنشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، مع مناشدات بابتعاد المركبات الجوية والبحرية عن تلك المناطق.

وذكر قسم النقل إنّ المناورات أثرت على 18 طريقًا دوليًا داخل وخارج تايوان، وجرت التقديرات بأن هذه المناورات ستؤثر على 900 رحلة جوية على مدار الأيام الثلاثة التي ستجرى فيها التدريبات العسكرية الصينية.

وذكرت وسائل الإعلام الفيتنامية أن ما يصل إلى 36 رحلة طيران «فيتنام»، و82 رحلة «فيت جيت»، اضطرت إلى تعديل مساراتها إلى شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية لتجنب التدريبات.

دائرة التوترات بشأن تايوان تتسع بإلغاء اجتماع صيني ياباني

وفي الوقت الحالي يتواجد وزير خارجية الصين، «وانج يي»، في كمبوديا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، والذي وصف زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان بالمهزلة الكبرى.

وفي هذا السياق، أكدت وكالة أنباء رويترز تصاعد التوترات، بعد تأكيد وزارة الخارجية الصينية أن «وانج»، ألغى اجتماعًا ثنائيًا كان مقررًا مع نظيره الياباني، «يوشيماسا هاياشي».