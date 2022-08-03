إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بأعراض اشتباه تسمم غذائي فى محافظة بني سويف، وذلك عقب تناولهم وجبة طعام منزلية بقرية علي حموده التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة وكافة الفحوصات الأولية، حيث تبين من الكشف الظاهري استقرار حالتهم.

بلاغ بوصول 5 من أسرة واحدة مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف باستقبال المستشفى التخصصي لعدد 5 من أسرة واحدة مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكليف رجال المباحث للوقوف على أسبابها.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: ابتسام عبد الحكم إسماعيل، 35 سنة، ندى وليد أحمد 47 سنة، وشقيقها عبد الله 14 سنة، وشقيقه أحمد ٦ سنوات، وشقيقتهم ملك 6 سنوات، مصابين بحالة إعياء عبارة عن ترجيع وقيء.

جرى نقل المصابين الخمسة إلى استقبال وطوارئ المستشفى تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى للتعامل مع الحالات وتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة والتي تضمنت تعليق محاليل لهم وسحب عينة من الطعام لفحصها وتحليلها بمعامل وزارة الصحة لبيان مدى إصابتهم وأسبابها وعلاقة الطعام الذي تناولوه قبل إعيائهم.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.