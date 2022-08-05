الأزمات تحاصر «ميار الببلاوي».. بدأت بسرقة مسكنها وانتهت بوعكة صحية

أزمات عديدة لاحقت الإعلامية ميار الببلاوي، خلال الفترة الأخيرة، وسط مناشدتها للجمهور من آن لآخر بالدعاء لها، خاصة بعد رحيل والدتها.

ميار الببلاوي تتعرض لسرقة مبلغ مالي

وأعلنت الاعلامية ميار الببلاوي سرقة مبلغ مالي كبير من مسكنها، وحتى الآن لم تتعرف على السارق، وطالبت الجمهور بالدعاء لها حتى تتبين الحقيقة وتستعيد المسروقات.

ميار الببلاوي تتعرض للسرقة من شخص مجهول

وكتبت ميار الببلاوي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اتسرق مني مبلغ كبير بالنسبة لي، والكارثة معرفش مين وإزاي اختفى.. الطريقة عجيبة أوي».

وأضافت: «عارفة أنكم هتقولولي فداكي لكن بالله عليكم تدعو على اللي قهرني كده النهاردة، ونكد عليا وخد شقايا ورزق ابني بالسرقة الحرام».

أزمات واجهت الإعلامية ميار الببلاوي

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الإعلامية ميار الببلاوي لأزمة، حيث عانت قبل أشهر من مشاكل في القلب وطالبت جمهورها بالدعاء لها، وأكدت وقتها حصولها على الدواء لفترة طويلة دون أن تتحسن.

كما تعرض نجلها لوعكة صحية شديدة قبل أن امتحاناته، وطالبت وقتها الجمهور بالدعاء له، مؤكدة أن نجلها الوحيد هو أقرب الأشخاص لقلبها، خاصة أن والدتها رحلت فجأة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، وعاشت حالة نفسية سيئة بسببها.