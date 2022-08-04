الإنذار عقابا لمسئول حرر محضرا لميكانيكي أصيب وانتقل إلى الإنعاش  

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانوني بإحدى الشركات للصناعات الهندسية، بعقوبة الإنذار، لما نسب إليه من ارتكاب مخالفات تمثلت في تحريره محضر إصابة لفني صيانة ميكانيكية بالشركة، وقام بالتوقيع بدلًا منه بالرغم من عدم تواجده في محل العمل ووجوده في غرفة الإنعاش بغيبوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 64 ق.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بتحرير المحال لمحضر إصابة عمل وكتابة أقوال منسوبة إلى المصاب عامل - فني صيانة ميكانيكية بالشركة - والتوقيع بدلا منه، على الرغم من كون الأخير بالعناية المركزة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي في تاريخ تحرير المحضر، على أثر إصابته أثناء صيانته لونش المغناطيس بمنطقة الخردة عام 2020، نظرا لتحرك العربة العلوية، مما أدى وقوع المذكور بين حامل الكابلات وجسم الونش فحدثت الإصابة، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى، ثم وافته المنية في شهر يناير 2021.

المحال اعترف بالواقعة

وذكرت المحكمة، أن المحال اعترف اعترافا تفصيليا، بارتكابه المخالفة بعد إلحاح عضو النقابة وزميل المصاب، وأضاف أنه حرر المحضر بحسن نية ورأفة بحال المصاب ولعدم ضياع حقوقه، وكان المحال متواجدا في هذا التاريخ، ونظرا للحالة الصحية الحرجة للمصاب ووجوده في غرفة الإنعاش في حالة غيبوبة بالمستشفى، ولا يقدر على الإدلاء بأقواله، قام المحال بتحرير المحضر نيابة عنه.

وبذلك فإن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا، لتشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.