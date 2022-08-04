محمد علي رزق: عرض «كاليجولا» اليوم وغدا في «القومي للمسرح»

كشف الفنان محمد علي رزق أن العرض المسرحي «كاليجولا» سوف يعرض، اليوم وغدًا، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح على المسرح العائم بالمنيل.

محمد علي رزق يروج لمسرحية «كاليجولا»

وروج محمد علي رزق للعرض المسرحي من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر البوستر الرسمي لمسرحية «كاليجولا» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق على الصورة قائلًا: «كاليجولا النهاردة و بكره ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح على المسرح العائم بالمنيل الساعة 8 مساءً الدخول مجاناً بأسبقية الوصول دعواتكم وفي انتظاركم».

أحداث العرض المسرحي «كاليجولا»

يضم العرض المسرحي «كاليجولا» العديد من الأحداث حول الإمبراطور كيوس والشهير بكاليجولا، والذي يعتبر من أشهر الأباطرة في التاريخ، ورغبته في تغيير الواقع وفي الحصول على القمر، وهي رائعة ألبير كامو، وأزياء منار مجدي، ومكياج إسلام عباس، وتصميم إضاءة أحمد الدبيكي، إعداد موسيقي محمد خالد، تعبير حركي هاني حسن، وإعداد وإخراج محمد عز الدين.

أبطال العرض المسرحي «كاليجولا»

يؤدي بطولة العرض المسرحي «كاليجولا» عددا من الفنانين وهم: محمد علي رزق، وأوتاكا، ومحمد العربي، وخالد الشامي، ورباب طارق، ونهاد نزيه، وأحمد لطفي، وشريف نبيل، ومحمد حسن، ومصطفى صديق، وديكور حمدي عطية.

آخر أعمال محمد علي رزق

يذكر أن محمد علي رزق شارك مؤخرًا في مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد كمال، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وقال خلال حواره في برنامج عيش صباحك، المذاع عبر محطة راديو نجوم FM إنه يتطلع للعمل مع الفنان كريم عبد العزيز ولكنه خائف منه لأنه مبهر ويخاف أن يتوه معه.