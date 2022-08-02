«كاليجولا» على مسرح العائم ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح بعد غد

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح إنَّ الفرقة تشارك بالعرض المسرحي «كاليجولا» ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة 15 والمقام في الفترة من 24 يوليو حتى 8 أغسطس 2022.

موعد عرض مسرحية «كاليجولا»

يقدم العرض يومي الخميس والجمعة الموافق 4، و5 أغسطس على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام 8 مساءً، ويقدم العرض بالمجان.

معلومات عن «كاليجولا»

تدور أحداث العرض المسرحي كاليجولا حول الإمبراطور كيوس والشهير بكاليجولا وهو يعد من أشهر الأباطرة في التاريخ، ورغبته في تغيير الواقع وفي الحصول على القمر.

أبطال العرض المسرحي «كاليجولا»

العرض المسرحي «كاليجولا» رائعة ألبير كامو بطولة محمد علي رزق، وأوتاكا، ورباب طارق، ومحمد العربي، وخالد الشامي، وشريف نبيل، ونهاد نزيه، وأحمد لطفي، ومحمد حسن، ومصطفى صديق، وديكور حمدي عطية، وأزياء منار مجدي، ومكياج إسلام عباس، وتصميم إضاءة أحمد الدبيكي، إعداد موسيقي محمد خالد، تعبير حركي هاني حسن، وإعداد وإخراج محمد عز الدين.

معلومات عن مهرجان القومي للمسرح

يُشارك عدد كبير من المسرحيات خلال مهرجان القومي للمسرح، وتصل عدد العروض إلى 34 عرضًا من مختلف الجهات الإنتاجية، فمن البيت الفني للمسرح تشارك 6 عروض هي «صانع البهجة، وهاملت بالمقلوب، والحفيد، والحب في زمن الكوليرا، وليلة القتلة، وكاليجولا».

العروض المشاركة من البيت الفني للمسرح

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين هما: «السندباد، وعلي بابا والأربعين حرامي»، أما دار الأوبرا فتشارك بعرضين هما «سيرة عنترة، والحبتانا» وعرضان للمعهد العالي للفنون المسرحية «نور، وخلي بالك» وعرضان لوزارة الشباب «بنت القمر، وسينما 30».