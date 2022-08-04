حكيم يواصل مفاجآته الصيفية ويطرح أغنية «تزاولني» اليوم

يواصل حكيم نشاطه المكثف كما وعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الصيف بدأت بأغنية «قول الله»، والتي حققت نجاحا كبيرا، وتعدت عدد المشاهدات أكثر من مليوني مشاهدة.

«تزاولني» من كلمات إسلام كنكة

يستعد حكيم، اليوم، لطرح ثاني مفاجآته أغنية «تزاولني» من كلمات إسلام كنكة، وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني ميكساج وماستر أسامة طارق، وقد صور حكيم الأغنية مع المخرج أحمد متولي، وهي إنتاج فني فايز عزيز وإشراف فني جورج سمير.

وينوي حكيم خلال الصيف طرح عدد من الأغنيات المميزة على كل منصات الأغاني والسوشيال ميديا وكذلك قنوات التليفزيون.

كما يستعد خلال الفترة القادمة لإحياء مجموعة من الحفلات سيعلن عنها تباعا.

أغنية قول الله من غناء حكيم، كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

قول الله من كلمات الشاعر تامر حسين

كف الأيد أنا شايفه ليه ستة

كان قلبى مصيف قام شتا

أنا مش شايف أنا قدامى حتى

حلوة نادتها يا قطة

لأ ده جمال بيغيب عقلى

تركيزى راح مش متهيألى

ورامى طوبة وماعدش فارقلى

رايحة على فين يا قطة

يذكر أن حكيم كان قد طرح في عام 2019 آخر ألبوماته الغنائية والذي تضمن 11 أغنية جميعهم باللهجة المصرية من بينهم أغنية خاصة للصعيد.