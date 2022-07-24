«قول الله» لـ حكيم تتجاوز 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.. (فيديو)

تخطت أغنية حكيم، الجديدة «قول الله»، حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، التي كان أصدرها منذ عدة أيام عبر صفحاته الرسمية وقناته، والمنصات السمعية المختلفة.

قول الله لـ حكيم من كلمات تامر حسين

أغنية قول الله من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتقول كلمات أغنية قول الله:

كف الأيد أنا شايفه ليه ستة

كان قلبى مصيف قام شتا

أنا مش شايف أنا قدامى حتى

حلوة نادتها يا قطة

لأ ده جمال بيغيب عقلى

تركيزى راح مش متهيألى

ورامى طوبة وماعدش فارقلى

رايحة على فين يا قطة

حكيم أوضح لـ الوطن أن الصيف هذا العام سيكون ملئ بالأغنيات الجديدة الصيفية التى سيكون لها بريف خاص معها طرحها وتحمل بين طياتها طاقة من البهجة والفرحة كعادة اغنياته

حكيم يتعاون مع محمد رحيم وتوما

يذكر أن الفنان حكيم، طرح منذ عدة أشهر، أغنية أنا مين، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، وإنتاجه الشخصي.

يذكر أن آخر ألبوماته عام 2019 بعنوان الراجل الصح، الذي تضمن 11 أغنية، وقدمهم جميعا على قناته باليوتيوب وحقق الالبوم نجاحا كبيرا وقت طرحه.