حكيم ينشر بوستر أغنيته الجديدة «تزاولني»: تطرح قريبا

نشر النجم حكيم بوستر أغنيته الجديدة «تزاولني» والمقرر طرحها قريبا، حيث لم يحدد بعد الموعد النهائي لطرحها.

حكيم لجمهوره: قريبا تزاولني

ونشر حكيم بوستر الأغنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب: «تزاولني.. قريبا».

ولم يحدد أيضا تفاصيل الاغنية من الشاعر والملحن ليتركها مفاجأة للجمهور، ويذكر أن حكيم طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغنيته الجديدة: «قول الله».

أغنية قول الله من غناء حكيم، كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

قول الله من كلمات الشاعر تامر حسين

كف الأيد أنا شايفه ليه ستة

كان قلبى مصيف قام شتا

أنا مش شايف أنا قدامى حتى

حلوة نادتها يا قطة

لأ ده جمال بيغيب عقلى

تركيزى راح مش متهيألى

ورامى طوبة وماعدش فارقلى

رايحة على فين يا قطة

حكيم أوضح لـ «الوطن» أن الصيف هذا العام سيكون مليئا بالأغنيات الجديدة الصيفية التي سيكون لها بريق خاص، وتحمل بين طياتها طاقة من البهجة والفرحة كعادة أغنياته.

قول الله من ألحان محمد رحيم

يذكر أن حكيم كان قد طرح ألبوما غنائيا بعنوان «الراجل الصح»، والذي تضمن 11 أغنية، منها «الراجل الصح» و«الصعيد يا دولة».