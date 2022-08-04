ارتداء ملابس أنيقة ومنع الأطفال.. شروط كاظم الساهر في حفل «الساحل»

وضع الفنان كاظم الساهر ومنظمو حفله الغنائي الكبير المقام اليوم في إحدى منتجعات الساحل الشمالي في أول ظهور له بعد غياب 13 عاما عددا من الشروط لدخول الحفل الذي وصلت تذكرته إلى 8 آلاف جنيه مصري.

شروط حفل كاظم الساهر

علمت «الوطن» أن أبرز تلك الشروط التي وضعها كاظم الساهر مع المنظمين هي:

- آخر موعد لدخول الحفل هو السابعة مساء.

- صعود كاظم الساهر لمسرح الحفل في التاسعة مساء

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 عاما.

- ارتداء ملابس أنيقة تتماشى مع الصيف.

- منع نقل الحفل على الهواء مباشرة.

يذكر أن الفنان كاظم الساهر كان قد وصل مصر منذ أربعة أيام استقر فيها في المنتجع الذي يقام فيه الحفل وقام خلاله بعمل ثلاثة بروفات.

كاظم يشدو في مصر بعد غياب 13 عاما

كان الساهر قد اشترط أن يقام الحفل في منطقة معزولة تماما عن الجمهور حتى يكون ظهور مفاجئ واستثنائي في الحفل ولذلك انعدمت له الحفلات باستثناء التقاط صور تذكارية مع العمال في المنتجع.

وكانت آخر حفلات كاظم الساهر في مصر، حين أحيا حفل عيد الربيع عام 2009 بمدينة القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، ومنذ ذلك الحين وهو غائب عن الفاعليات والحفلات الفنية المصرية.

كما أن هناك مصادر توضح أن احتمالية إقامة حفل ثان لكاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية عن طريق إحدى الشركات الخاصة ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة النهائية لهذا الحفل.