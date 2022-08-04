رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«العربية للتصنيع» توقّع مذكرة لتصنيع وحدات ذكية ثابتة ومتنقلة لغسيل الكلى

كتب:

محمد مجدي
02:57 م | الخميس 04 أغسطس 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، لافتا إلى تطلع الهيئة لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية، من الصناعات والمستلزمات الطبية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع، ومجموعة السعودي الفرنسي الطبي «ساف ميد».

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

وفي هذا السياق، أوضح التراس، أنّ التعاون يستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع وحدات ذكية ثابتة ومتنقلة لغسيل الكلى، تلبي احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى فتح منافذ التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

مجالات التعاون

وأضاف أنّ مجالات التعاون تتضمن تعزيز خدمات برامج الوحدات الطبية منخفضة التكاليف، والوحدات الإسعافية العلاجية، والوحدات المتنقلة للعلاج الطبيعي، والطب الرياضي، والعيادات الطائرة، وفقا للمواصفات والتصميمات المعتمدة.

من جانبه، أشاد الدكتور يحيي سعد محمود عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الفرنسي الطبي «ساف ميد» بالإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، التي تضاهي مواصفات الجودة العالمية في مجال الصناعات الطبية، مؤكدا أنّ السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية، ونتطلع لسرعة بدء تنفيذ التعاقد بالشراكة مع العربية للتصنيع، مشيدا بمناخ الاستثمار المصري الجذاب لمزيد من أوجه التعاون والاستثمارات.

اقرأ المزيد:

رئيس «العربية للتصنيع»: نسعى لتعزيز التعاون مع الشركات السنغافورية

«الهيئة العربية للتصنيع»: أنتجنا عربة قطار تحمل 75 طنا من الغلال

«العربية للتصنيع» تنجح في إنتاج أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال

الهيئة العربية للتصنيع تنظم احتفالية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

«العربية للتصنيع» توقّع بروتوكولا لتعميق التصنيع المحلي مع «المستثمرين»

نشاط مكثف لـ«العربية للتصنيع» بمعرض دار السلام التجاري الدولي بتنزانيا
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.