جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان شخص صدمته سيارة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق اليوم الخميس، بدفن جثمان شخص في الخمسينيات من العمر صدمته سيارة صباح اليوم، بطريق البلاجات السياحي في الإسماعيلية.

وانتدبت جهات التحقيق في الإسماعيلية، مفتش الصحة؛ لمعاينة ومناظرة الجثمان بعد التحفظ عليه في ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس؛ للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وكتابة تقرير الصفة التشريحية وأسباب الوفاة.

سيارة مسرعة صدمت المجني عليه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام سائق سيارة ملاكي بصدم «أحمد عبده إبراهيم»، 57 سنة وشهرته أحمد الشافعي مقيم بعزبة البهتيني، خلال سيره بسرعة جنونية في طريق «عمارة السياحي» طريق البلاجات؛ مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة، نقل على أثرها إلى المستشفى في غيبوبة وتوقف القلب والتنفس، وتوفي متأثرًا بجراحه.

تكثيف الجهود لضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث

وتكثف المباحث الجنائية من تحرياتها؛ لكشف المتهم بارتكاب الواقعة وضبطه لعرضه على النيابة العامة والتحفظ علي السيارة التي تم ارتكاب الواقعة بها.