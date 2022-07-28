«أبو سعدة»: التنسيق الحضاري مَعني بالحفاظ على الطابع المميز لواحة سيوة

أكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ان دور الجهاز هو الحفاظ علي الطابع العمراني والمعماري لواحة سيوة، ووضع الضوابط المختلفة للمناطق في سبيل الحفاظ علي الهوية السيوية علي المستوي العمراني والمعماري من خلال الدليل الارشادي لحدود وأسس الحفاظ علي المناطق ذات القيمة المتميزة بواحة سيوة.

وأشار إلى دور الجهاز في تطوير المحيط العمراني لقلعة شالي وتحسين الصورة البصرية لواحة سيوة، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها الجهاز حول كتاب «سيوة.. حدوتة عمران» للدكتور حاتم الطويل أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، والذي اصدره التنسيق الحضاري ضمن سلسلة ذاكرة المدينة التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية.

وناقش الكتاب كل من الدكتور حاتم الطويل مؤلف الكتاب ، الدكتور أيمن حسان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة الدكتور حسن عبدالسلام استاذ العمارة والتصميم البيئي كلية الهندسة جامعة الأسكندرية، الشيخ عمر عبدالله عضو لجنة التراث وممثلا عن القبائل بسيوة، و أدارت الندوة الدكتور سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كتاب «سيوة.. حدوتة عمران»

وتناول الكتاب نشأة سيوه التاريخية والعمرانية وكيف تأثر العمران بها والنمط العمراني والتخطيطي للواحات السيوية فقد تناول الكتاب تاريخ هذا المكان وتأثير العوامل السياسية والطبيعية على الإنسان والعمران، حيث جاء عرض النمط العمراني المميز لتلك الواحة بكل ما فيه من نسق عضوي متضام ناتج عن طبيعة المكان وتعايش الإنسان به ، ليبرهن على مدى التناسق والتوافق فيما بين حجم وتشكيل الفراغات العمرانية والمقياس الإنساني مع تداخلها بالشكل المتضام مع مكونات وأشكال الأرض وجدران الجبل، وإلى أي مدى كان لتلقائية العمران تلبية احتياجات سكان وأهل الواحه الاجتماعية والبيئية.

الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية في تشكيل وتصميم المأوى

أما العمارة فقد جاء تناولها بناءاً على العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى البعد الاجتماعي، والذي كان له الدور الرئيسي في تشكيل وتصميم المأوى أو المسكن، والذي يعبر عن النواة الرئيسية المشكلة للبيئة العمرانية، وما نتج عنه من نسيج عمراني متضام وممتزج بثقافة هذا المجتمع شديد الخصوصية.

وظهر تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية والطبيعية على أدق التفاصيل المعمارية والداخلية لتفي بمتطلبات اهل سيوه أهل المكان، لتصـل فـي النهـايـة إلـى مـردود التأثير المتبادل فيما بيـن الإنسان والمكان في واحة سيوة . وقد حضر الندوة العديد من المهتمين بالحفاظ علي التراث و المتخصصين من المعماريين والمهتمين بالتراث السيوي المادي وغير المادي وشباب المعماريين.

يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أصدر كتب «جزيرة الزمالك القيمة والتراث، جاردن سيتى المدينة الحدائقية.. إسم ومعنى ، وسيوة حدوتة عمران»، ضمن الإصدار الثالث لسلسة ذاكرة المدينة التي أطلقها الجهاز.