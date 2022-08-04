عميد «علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء»: نلتزم بالحد الأدنى للتنسيق (حوار)

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، هي الكلية الوحيدة في مصر والشرق الأوسط في هذا التخصص، والتي تقبل الطلاب والطالبات من مختلف المحافظات، فما هي ضوابط القبول وتفاصيل الدراسة ومدتها ومناهجها؟.. كل هذه الأسئلة أجاب عنها الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية في حواره لـ«الوطن».

في البداية.. ما هي أقسام الكلية؟

الكلية وحيدة في مصر والشرق الأوسط في هذا التخصص وبها 3 أقسام رئيسية هي قسم علوم الفضاء وقسم الملاحة الفضائية وقسم اتصالات الفضاء.

هل يوجد برامج بالكلية؟

الكلية بها برنامجين بنظام الساعات المعتمدة: البرنامج الأول «برنامج عام» وهو برنامج الملاحة الفضائية، والبرنامج الثاني هو برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة «برنامج متميز».

ما هي تفاصيل البرنامج المتميز؟

يمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تخصص «العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة»، وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية المعني بتطبيقات الفضاء والملاحة الفضائية.

وبرنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة معني بدراسة تطبيقات الفضاء والملاحة في المجالات المختلفة مثل: الاستشعار من البعد والاتصالات الفضائية، وأنظمة تحديد المواقع العالمية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتصوير بالأقمار الصناعية وتحليل البيانات والصور الفضائية وغيرها من تطبيقات الفضاء الحديثة التي تزداد يوما بعد يوم، والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية في التقدم التكنولوجي بالعصر الحديث.

كم مصروفات البرنامج المميز؟

البرنامج المتميز هو برنامج يقوم على الجانب التطبيقي لتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها، وهو برنامج بمصروفات دراسية قيمة الساعة المعتمدة 870 جنيهًا، وعدد الساعات المعتمدة للبرنامج 164 ساعة معتمدة، وبالتالي متوسط مصروفات السنة الدراسية في حدود 30000 جنيه مصري.

هل متاح تقسيط مصروفات البرنامج؟

بالفعل يتم سداد المصروفات الدراسية للبرنامج على قسطين للفصل الدراسي الأول والثاني.

متى يتخصص الطالب في الكلية؟

الطالب يلتحق بإحدى البرنامجين بداية من السنة الأولى، لكن الأقسام الداخلية هي أقسام خدمية.

ما هي الفئات التي تقبلها الكلية؟

الكلية تقبل طلاب الشعبة العلمية بشقيها «علمي علوم وعلمي رياضة» ولا تقبل الشعبة الأدبية أو الدبلومات الفنية.

هل توجد فرصة أخرى لطلاب الشعبة الأدبية؟

نعم، فنعمل على فتح دبلومة باسم قانون الفضاء الدولي في كلية الحقوق، وهذه الدبلومة يلتحق بها فقط طلاب كلية الحقوق.

هل تلتزم الكلية بالتوزيع الجغرافي؟

تقبل الكلية الطلاب من مختلف المحافظات، نظرًا لأننا كلية متفردة التخصص في مصر.

هل يوجد اختبارات قبول للكلية؟

لا توجد أي اختبارات قبول، نلتزم فقط بالحد الأدنى للتنسيق الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هل تقتصر الكلية على البنين فقط؟

لا، تقبل الكلية الطلاب والطالبات.

حدثنا عن تدريب الطلاب؟

تقوم الكلية بتدريب الطلاب في معامل الكلية فهي تشمل أبرز المعامل المجهزة بأفضل التقنيات العالمية على يد خبراء من وكالة الفضاء المصرية، فلدينا معمل خاص بإلكترونيات واتصالات الفضاء، ومعمل خاص بالروبوتات ومعمل القمر الصناعي التعليمي ومعمل البرمجة للدوائر المدمجة ومعمل الهوائيات ومعمل النمذجة السريعة، ومعمل المدارات والحسابات الفلكية ومعمل التلسكوب بالإضافة إلى بروتوكولات لتدريب الطلاب مع عدد من الجهات منها وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد، وعلوم الفضاء ودار الإفتاء المصرية والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، وغيرها.

كم عدد سنوات الدراسة بالكلية؟

الكلية 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 164 ساعة معتمدة موزعة على 10 فصول دراسية.

السنة الأولى إعدادية، مثلها مثل كلية الهندسة، لأن الطالب يدرس فيها الرسم الهندسي والعلوم الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والميكانيكا والبرمجة، بالإضافة إلى مقدمة في علوم الفضاء وباقي السنوات يتدرج فيها الطالب خلال دراسته لعلوم وتكنولوجيات وتطبيقات الفضاء، بالإضافة إلى مشروع تخرج بالسنة النهائية.

وماذا عن طبيعة المناهج الدراسية؟

تعمل الكلية وفق لائحة معتمدة من قطاع العلوم الأساسية، وتم إعدادها بواسطة خبراء في مجال علوم الفضاء وتكنولوجيات وتطبيقات الفضاء، كذلك تم إعداد لائحة البرنامج المتميز بالاستعانة بتوصيات الأمم المتحدة لدراسات الفضاء، كذلك تعد المناهج بالتنسيق مع الجهات الدولية مثل المركز الإقليمي لتدريس علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء وهو مركز تابع للأم المتحدة بحيث تكون بها أحدث المعلومات في المجال.

وما هي الاستعدادات الخاصة بالفترة المقبلة؟

نعمل حالياً على إعداد الكلية للاعتماد من لجنة القطاع الهندسي، بجانب اعتمادها من قطاع العلوم الأساسية، وذلك من خلال إعداد اللائحة المنهجية والبنية التحتية اللازمة لذلك.

هل يوجد بالكلية دراسات عليا لمنح الماجستير والدكتوراه؟

نعمل على فتح باب الدراسات العليا بالكلية العام الدراسي المقبل 2023-2024، لمنح درجات الماجستير والدكتوراه.

وماذا عن التعاون الخارجي؟

لدينا طلاب حصلوا على منح دراسية في مسابقات دولية في كندا وروسيا، ومنح من وكالات فضاء أوروبية في تخصصات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الفضاء، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل جامعة سابينزا روما في إيطاليا.

حدثنا عن الجانب البحثي؟

لدينا تعاون بحثي مع وكالة الفضاء المصرية لعمل أبحاث في الأقمار الصناعية، ونظم الأقمار والاتصالات ونظم التحكم بالأقمار بالشراكة مع جهات دولية عديدة، كذلك يقوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر أبحاث دولية بالعديد من المجلات الدولية ذات معامل التأثير بتخصصات علوم وهندسة الفضاء، والاتصالات والملاحة الفضائية.