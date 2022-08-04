بينهم عادل إمام ودلال عبدالعزيز.. 8 فنانين تخرجوا من كلية الزراعة

لم تكن كليات القمة سببًا أساسيًا في شهرة هؤلاء الفنانين، وجلوسهم في الصف الأول بين النجوم، وتحقيق شهرة واسعة في مجال الفن، حيث تخرجوا من كلية الزراعة، التي تعتبر من أهم الأماكن التي أفرزت مواهب فنية صاعدة.

- عادل إمام

من أبرز الفنانين الذين تخرجوا في كلية الزراعة جامعة القاهرة سنة 1962، الفنان عادل إمام، وتخصص في علم الإنتاج النباتي، قبل أن يتجه للتمثيل، ورغم أن المجموع هو الذي أجبره أن يكون في الكلية، ولكنه عاد إليها من جديد ولكن كأستاذ وليس طالبًا من خلال دوره في مسلسل أستاذ ورئيس قسم الذي عرض في رمضان 2015.

- محمود عبدالعزيز

تخرج أيضًا في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم حصل على درجة الماجستير في تربية النحل، وبدأ ممارسة هوايته في التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية، وكان أول عمل فني يقدمه هو مسلسل «الدوامة» في بداية سبعينيات القرن الماضي.

- صلاح السعدني

تخرج صلاح السعدني في كلية الزراعة جامعة القاهرة 1967، وعن اتجاهه للتمثيل قال صلاح السعدني: «تأخرت في تخرجي عن بقية زملائي في الدفعة، وقدرًا قابلت عادل إمام في الكلية، حيث كان رئيس فريق التمثيل، ومن يوم ما قابلت عادل إمام تغيّر مجرى حياتي بالكامل، وأصبح التمثيل هو الأمل والحلم».

- سمير غانم

حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية، ليلتحق بمسرح الجامعة، ويبدأ مشواره الفني عام 1963، كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

- دلال عبدالعزيز

تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وبدأت حياتها الفنية عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة، مثل مسلسل «بنت الأيام»، وفي عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبا ابنتيهما دنيا وإيمي اللتين دخلا مجال الفن أيضًا.

- جورج سيدهم

الأمر ذاته ينطبق على الفنان جورج سيدهم، إذ أنه تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس، سنة 1961، ثم بدأ حياته في الوسط الفني من خلال فقرة ثلاثي أضواء المسرح، وحقق شهرة واسعة في المجال الفني.

- سيد عبدالكريم

وتخرج الفنان سيد عبدالكريم من كلية الزراعة في قسم علم مقاومة الآفات، ولكنه اتجه إلى الفن، وكان يريد أن يعمل ممثلًا منذ تخرجه من الجامعة، وكان أول مسلسلاته التليفزيونية «النصيب» .

- محسنة توفيق

تخرجت الفنانة محسنة توفيق في كلية الزراعة عام 1968، وعرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وحققت شهرة واسعة.