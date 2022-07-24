نجلاء بدر لمهاجمي عادل إمام: هو مش ميراث بنت أختك وبتطالب بحقك فيه

شنت الفنانة نجلاء بدر، هجومًا حادًا على مُهاجمي الفنان عادل إمام، في الفترة الأخيرة، إذ بعثت رسالة لهم، بقولها: «الفنان مش ورث كل واحد بيطالب بحقه فيه».

عادل إمام مش خروف دبحته وسلخته وعايز تستفيد بالفروة

وكتبت نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «طول رحلة عطاء الفنان عادل إمام، أخدت حقك منه على المستوى الشخصي والفني، فلما يبعد سيبوه يرتاح مرة ويستمتع بنفسه لنفسه وحياته.. هو مش خروف دبحته وسلخته وعايز تستفيد بالفروة».

وأضافت نجلاء بدر، لمُهاجمي عادل إمام: «الزعيم مش ميراث بنت أختك وبتطالب بحقك فيه.. ارفعوا أيديكم عن عادل إمام».

سبب غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه

وكان الفنان عادل إمام، قد تغيب عن حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام، الذي عُقد في أحد الفنادق الكبرى قبل يومين، ما أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المنتج عصام إمام، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ووضعه الصحي مستقر بشكل كبير، وسبب غيابه عن حفل زفاف ابنته كان حفاظاً عليه من فيروس كورونا وحتى لا يُصاب بأي عدوى.

نجلاء بدر تواصل تصوير «الملحد»

وفي سياق متصل، تواصل الفنانة نجلاء بدر لتصوير مشاهدها في فيلم «الملحد» الذي يجمعها بعدد كبير من الفنانين، منهم أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة،، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، أحمد السلكاوي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.