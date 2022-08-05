جوي كينج عن ثلاثية أفلام «Kissing Booth»: لم أندم عليها أبدا

قالت الممثلة الأمريكية جوي كينج إنها ليست نادمة على بطولة ثلاثية أفلام «Kissing Booth» التي قدمتها في الفترة من 2018 إلى 2021، على منصة «نتفليكس»، بالرغم من الأراء النقدية التي هاجمت الأفلام، موضحة: «لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بهذه الأفلام، لن أندم أبدًا عليها، أحبها كثيرًا بغض النظر عما يقوله أي شخص».

وأضافت جوي كينج في حوارها مع صحيفة «إندبندنت» البريطانية: «في العامين الماضيين، دخلت في مرحلة أشعر فيها براحة أكبر مع ما أنا عليه الآن، أشعر بالرضا تجاه من أنا كشخص، مع ذلك تأتي القدرة على الدفاع عن نفسك وما تؤمن به لأنك تؤمن بنفسك حقًا في تلك المرحلة».

جوي كينج ترد على هجوم النقاد على ثلاثية «Kissing Booth»

وتابعت الممثلة الأمريكية الشابة: «أتفهم أن النقاد لم ينتهوا من هذا الفيلم، ولكن هذا هو الشيء المقصود أن يقول النقاد: يا له من فيلم»، وأضافت: «أنا ممتنة لأنني قمت بعمل مثل (The Act) حظى بإعجاب النقاد، ولكن أيضًا ليس كل ما تفعله يجب أن يحظى بإشادة من النقاد، ولا يعني أنها أعمال غير ناجحة، ولا يعني أنه ليس أحد مشاريعي المفضلة التي عملت عليها، رد فعل المعجبين عليه هو الذي أحتاجه».

وتشارك «كينج» حاليًا في بطولة فيلم الحركة الكوميدي «Bullet Train» للمخرج ديفيد ليتش، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود على رأسهم براد بيت، ساندرا بلوك، وآرون جونسون، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الياباني بكوتارو إيساكا بعنوان «Maria Beetle».

تقييمات منخفضة لسلسلة «The Kissing Booth» على «نتفليكس»

وكانت هيمنت ثلاثية «The Kissing Booth» على أعداد البث على شبكة «نتفليكس»، وتحديدا الجزء الثاني الذي يعتبر واحد من ضمن 8 أفلام أصلية للشبكة على منصتها، وتمت مشاهدته 203.9 مليون ساعة في أول 28 يومًا، إلا أن سلسلة الأفلام واجهت نقاد السينما، حيث حصل الفيلم الأول على تقييم 15% على موقع Rotten Tomatoes ، بينما لم يكن أداء السلسلتين التاليتين أفضل بكثير إذ جاءا بنسبة 27% و 25% على التوالي.