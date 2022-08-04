البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2022/2023.. تعرف عليها

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة، وهي 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية تبدأ الدراسة بها في أكتوبر المقبل، ما يساعد على تنفيذ البرامج الدراسية البينية، وتحديثها بشكل دوري، ودعم العلاقة بين البرامج الدراسية وفرص التوظيف بالسوق المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضحت التعليم العالى فى بيان لها، اليوم، أن البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2022/2023، تشمل الآتي:

جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة

تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل:

- كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة العامة».

- كلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان».

- كلية الصيدلة «برنامج الصيدلة الإكلينيكية».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برامج «المُختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية العاجلة الحرجة، الاحصاء ونظم المعلومات».

- كلية الهندسة برامج «هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد».

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

- برنامجي «ريادة الأعمال الإلكترونية، التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية».

- كلية الآداب والعلوم «برنامج المساحة والجيومعلوماتية».

جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية

تطرح برنامجين دراسيين للعام الجامعي 2022/2023 كاالتالى :

- كلية الهندسة «برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية».

- كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي «برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة».

جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور

تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل:

- كلية الهندسة برامج «الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم».

- كلية علوم الحاسب برامج «الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات المحمول».

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج «إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولي، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال».

- كلية الفنون البصرية والتصميم برامج «التصميم الداخلي والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعماري»

- كلية الطب والجراحة تطرح «برنامج الطب والجراحة العامة».

شرق بورسعيد ومقرها مدينة سلام مصر الجديدة بمحافظة بورسعيد

- كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة العامة».

- كلية الهندسة «برنامج هندسة التشييد والبناء».

جامعة الزقازيق الأهلية ومقرها مدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان

تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل مايلى :

- كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة العامة».

- كلية الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان».

- كلية التجارة تقدم برامج «إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات».

- كلية الهندسة تقدم برنامجي «الميكاترونكس، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد».

- كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج «الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، المعلوماتية الطبية، نظم معلومات الطيران».

جامعة قنا الأهلية ومقرها مدينة قنا

تطرح الجامعة برنامج دراسي من خلال كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة العامة».

جامعة أسيوط الأهلية ومقرها مدينة أسيوط الجديدة

- كلية الطب والجراحة برنامج «الطب والجراحة العامة».

- كلية طب الفم والأسنان برنامج «طب وجراحة الفم والأسنان».

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج الصيدلة Pharm D.

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج «هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول».

- كلية الألسن واللغات «برنامج اللغة الإنجليزية، برنامج اللغة الفرنسية، برنامج اللغة الألمانية».

- كلية العلوم الإدارية والمالية برامج «الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية».

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج «علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الإصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية».

- كلية العلوم والتكنولوجيا برامج «تصنيع وسلامة الغذاء، الكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، البيولوجيا الجزئية».

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ومقرها مدينة الإسماعيلية الجديدة

- كلية الطب والجراحة برنامج «الطب والجراحة العامة».

- كلية الفم والأسنان برنامج «الطب وجراحة الفم والأسنان».

كلية الصيدلة برنامج «الصيدلة Pharm D».

- كلية التمريض برنامج «علوم التمريض».

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برنامجي «تكنولوجيا المُختبرات الطبية، إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية».

- كلية الهندسة برنامج «هندسة الذكاء الاصطناعي».

- تقدم كلية التجارة الدولية واللغات برنامجي «التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية».

جامعة حلوان الأهلية ومقرها عين حلوان بالقاهرة

- كلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان».

- كلية العلاج الطبيعي «برنامج العلاج الطبيعي».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برامج «المُختبرات الطبية، الأشعة والتصوير الطبي، تركيبات الأسنان، الأجهزة الطبية الحيوية».

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برنامجي «المعلوماتية الطبية، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي».

- تقدم كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجي «الإعلان الرقمي، التصميم الداخلي».

- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال برامج «الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحويل الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم ذكاء وتحليل الأعمال».

- تقدم كلية الهندسة برامج «الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني»، وتقدم كلية العلوم «برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية».

جامعة الإسكندرية الأهلية ومقرها محافظة الإسكندرية

- كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة العامة».

- كلية الفم والأسنان «برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان».

- كلية الصيدلة «برنامج الصيدلة Pharm D» .

- كلية الهندسة برامج «العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات».

- كلية علوم الحاسب والبيانات برنامجي «الأمن السيبراني، الأنظمة الذكية».

- كلية العلوم «برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة».

جامعة بني سويف الأهلية ومقرها مدينة بني سويف الجديدة

- كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة».

- كلية الفم والأسنان تقدم «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان».

- كلية العلاج الطبيعي تقدم «برنامج العلاج الطبيعي».

- كلية الهندسة تطرح برنامجي «الطاقة الجديدة والمستدامة ـ التصميم المعماري والعمارة الرقمية».

- كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج «الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية».

- كلية العلوم تطرح برنامج «علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي»، وكلية الإعلام تقدم برنامج «الإنتاج التليفزيوني والسينمائي».

- كلية التجارة تقدم «برنامج نظم ومعلومات الأعمال».

- تقدم كلية الآداب برنامجي «علم النفس الإكلينيكي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات».

- كلية التمريض تقدم «برنامج التمريض».

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تقدم برنامج «العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة».

جامعة المنيا الأهلية ومقرها مدينة المنيا الجديدة

تطرح كلية الصيدلة «برنامج الصيدلة D ـpharm».