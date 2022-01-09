رئيس جامعة بني سويف: تذليل العقبات لإنشاء «الأهلية» على 42 فدانا

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان بشرق النيل لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ في العمليات الإنشائية .

وأوضح رئيس الجامعة أن الجولة التفقدية تستهدف المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كافة الكليات داخل الجامعة الأهلية، بما يسهم في تذليل العقبات، ودفع وتيرة العمل بشكل سريع، مشيراُ إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يجسد رؤية الدولة وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات في ضوء العمل برؤية الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة خصصت 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية، حيث تتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

جدير بالذكر، أن جولة رئيس الجامعة قد شملت دار الضيافة الجديدة من حيث تفقد قاعات المناقشات وعدد من الغرف.