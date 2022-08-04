ابتكار ملابس ذكية لتقليل حوادث الطرق في دراسة بجامعة بنها

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمتها الباحثة مها إبراهيم السيد، بكلية الفنون التطبيقية، إلى قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للحصول على درجة الماجستير في مجال الملابس الجاهزة، عن فكرة ابتكار ملابس ذكية للتقليل من حوادث الطرق.

ملابس تمنع السائق من النوم

وأشارت الباحثة إلى أنه تم ابتكار ملبس ذكي يمنع السائق من النوم الجزئي عند ظهور أولى علامات التعب، مما يجعله أكثر أماناَ على الطريق، وذلك من خلال استخدام جهاز مستشعرين مختلفين لاكتشاف التغيرات فى معدل ضربات قلب السائق، ودرجة حرارة الجسم، حيث يقوم الجهاز بتقييم حالة السائق كل 3 ثواني، وعندما يكتشف انخفاضاً في معدل ضربات القلب بمقدار 10 وحدات، أو تنخفض درجة حرارة الجسم، يصدر إنذاراً قوياً للملابس.

تكنولوجيا قابلة للارتداء

وأكدت الباحثة أنها استخدمت المنهج الوصفي المرتبط بوصف مراحل تنفيذ الملبس الذكي، من حيث استخدام الخيوط الموصلة الذكية «الاستانلس سيتل فايبر»، للربط بين عناصر الدائرة الكهربائية لعمل الملبس الذكي، مشيرةً إلى أنه تم خلال الدراسة تحليل تاريخ التكنولوجيا القابلة للارتداء وأنواعها ووظائفها، والابتكارات الحديثة فى مجال الملابس الذكية، وأفضل الخيوط الموصلة، ودراسة خواص خيوط الفولاذ المقاوم للصداً، وتقنيات التطريز به، وتحليل العناصر والأدوات الإلكترونية المستخدمة لعمل الملبس الذكي.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تسعى دائماً إلى تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن جامعة بنها تحرص أيضاً على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة و«رؤية مصر 2030».

كما شدد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية الدراسة في تقليل إصابات وحوادث الطرق، مؤكداً أن الجامعة تتبنى أيضاً العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين، وتحسين مؤشرات البحث العلمي وجودة مخرجاته وربطه بالصناعة.

وتكونت لجنة الإشراف على الدراسة من كل من الدكتور عدلي تاج الدين، من كلية الهندسة بشبرا، والدكتور أحمد الشيخ، من كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة منى نصر، بكلية الفنون التطبيقية.