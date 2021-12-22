دراسة بجامعة بنها عن تنفيذ ملابس تحقق السلامة المهنية للعاملين

كشفت دراسة حديثة جامعة بنها قدمتها الباحثة أسماء مصطفى حسن البحيري، المعيدة بقسم تكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، للحصول على الماجستير في مجال تكنولوجيا الملابس والموضة عن فكرة تنفيذ ملابس تحقق السلامة المهنية للعاملين من أثر السقوط.

سقوط العاملين المسبب الرئيسي الثاني عالميا للموت في الحوادث

وأشارت الباحثة إلى أن ملابس الحماية لها دور مهم في الحماية من المخاطر والأضرار المحتمل التعرض لها أثناء أداء العمل بالمهن التي تحمل العديد من المخاطر، وأهمها سقوط العاملين من أماكن مرتفعة أثناء العمل باعتبار أن السقوط هو المسبب الرئيسي الثاني للموت بفعل الحوادث في العالم.

السقوط سبب رئيسي في موت العمال

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الإصابات شيوعا العاملين في مجال الإنشاءات، والكهرباء، والمناجم، لأنهم أصحاب مهن ذات معدل إصابات عالٍ نتيجة السقوط، مؤكدة أن ملابس الحماية تعتبر من أخطار السقوط في إحدى الوسائل الفعالة في منع أو تخفيف تلك الأضرار والملابس الوقائية عموما تهدف إلى حماية جسم الإنسان من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها.

وتهدف الدراسة إلى تصميم وتنفيذ أفارول يساعد على التقليل من إصابات العمل حيث تم عمل زيارات ميدانية لمواقع العمل لدراسة طبيعة الملابس المستخدمة في كثير من المهن وخاصة التشييد والبناء لدراسة الأفارول الحالي ومعرفة ما به من عيوب ومشكلات تصميمه وخاماته.

وأكدت الدراسة أنه تم استخدام ثلاث خامات من المواد الواقية من الصدمات وإجراء التجارب المعملية وكذلك استخدام برنامج السوليد وورك هو عبارة عن برنامج تصميم ميكانيكي، تم استخدامه في عمل تجارب ومحاكاة التصادم والسقوط لمعرفة أفضل خامة للحماية والتي سوف تتحمل الإجهاد أكثر لتكون بمثابة عازل عند وضعها في الأفارول لتمثل الحماية لجسم العامل وتلقي أي صدمات بما تحقق السلامة المهنية للعاملين.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، مشيرا إلى أن جامعة بنها تحرص أيضا على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أهمية الدراسة في تقليل إصابات وحوادث العمل، مؤكدا أن الجامعة تتبنى أيضا العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وتحسين مؤشرات البحث العلمي وجودة مخرجاته وربطه بالصناعة.