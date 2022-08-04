شريف رمزي يكشف تطورات حالة شقيقه الصحية: في غيبوبة وفقد النطق والحركة

كشف الفنان شريف رمزي، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح رمزي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى خلال الساعات القليلة الماضية.

شريف رمزي يكشف الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح رمزي

وقال شريف رمزى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حالة شقيقه صلاح رمزي حرجة للغاية، لأنه فقد النطق والحركة، وهو في غيبوبة حاليًا، مضيفاً أنه محتجز داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبا من الجمهور الدعاء له.

وأوضح «رمزي»، أن تعب شقيقه كان مفاجئاً، إذ إنه لم يكن يعاني من أي مرض أو أزمة صحية، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم إصابة شقيقه بفيروس كورونا.

هشام ماجد يعلن تعرض صلاح رمزي لوعكة صحية

وأعلن الفنان هشام ماجد عن تعرض المنتج صلاح رمزي لوعكة صحية، حيث دعا متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى الدعاء لـ«رمزي» بالشفاء العاجل، وتجاوزه للمحنة الصحية التي يمر بها بسلام.

آخر أعمال الفنان شريف رمزي

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي كانت مشاركته في مسلسل «واكلينها والعة» عام 2020، والتي كانت تدور أحداثه حول التعرض للقضايا والمشاكل اليومية التي يواجهها ثلاث عائلات يعيشن في عمارة واحدة، وهم شريف وزوجته سارة ومصطفى وزوجته عالية وعادل وزوجته زوزو، كل هذا في إطار كوميدي.

وشارك في بطولة المسلسل شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، ليلى عز العرب، عارفة عبد الرسول، ميما الشامى، عبد الحميد خالد، زياد قطب، حنين ياسر شعراوي، ومن تأليف سمر طاهر، ومن إخراج تغريد العصفوري.