نيكول سابا تدعم لبنان بأغنية «وطني الجمال» بمشاركة زوجها

طرحت الفنانة نيكول سابا أغنية جديدة بعنوان «وطني الجمال»، قبل قليل على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تقدمها خصيصًا من أجل دعم وطنها لبنان، وكشفت عن هذا الأمر من خلالها صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وشاركت الفنانة نيكول سابا صورة من أغنيتها الجديدة «وطني الجمال»، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: «اسمعوا أغنيتي الجديدة وطني الجمال على قناتي في يوتيوب».

نيكول سابا تدعم بلدها لبنان

وكشفت سابا عن تفاصيل الفريق الذي تعاونت معه في الأغنية، موضحة: «الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع الأغنية لزوجى يوسف الخال، وتحية لأرواح كل الشهداء يلي سقطوا بانفجار 4 آب، وتحية لوطني لبنان وطن الجمال والحرية».

وتقول كلمات الأغنية:

كرمال اللي راحوا من قلب لبنان

كرمال اللي صاروا بأحلى مكان

رح نبقي هون بأرض المية لون

ونعيش الحرية بحب وأمان

لبنان حرية حب أمان

بتطلع بوجوه الناس

آخر أعمال نيكول سابا

يذكر أن الفنانة نيكول سابا كانت طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان سمك القرش، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاح جماهيرى كبير بمجرد طرحها وتفاعل معها الجمهور ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن الى 711 ألف مشاهدة .

والأغنية تعاونت فيها مع الشاعر عبدالرحمن عاصم وألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية:

قعدت الناس في بيتهم

كانوا زيك كدا ونسيتهم

وبايدي البحر رميتهم

وبصنارتي رميت شدتهم