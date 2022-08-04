«الصحة» تحذر من إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد

حذرت وزارة الصحة المصرية المواطنين من إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد، موضحة أن استعمالها أكثر من مرة يعرض المواطن إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك استخدام الكمامة الفضفاضة والمبتلة لأنها لا تحمي من الفيروس.

وتابعت أن الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا، ضرورية لحمايتك من أعراض المرض الشديدة، ويمكنك الحصول عليها دون حجز مسبق، ويمكن للأصحاء تلقي الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر من تناول آخر جرعة للقاح، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بعد مرور 3 أشهر من أخذ آخر جرعة للقاح.

الأعراض الجانبية للقاحات

وأضافت وزارة الصحة أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للقلق أو الخوف، والأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وحمى وسعال، لافتة إلى أن هذه الأعراض الجانبية بسيطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم نتيجة دخول لقاح غريب عنه.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن الوزارة قررت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس.

البيان الأسبوعي لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن البيان الأسبوعي لفيروس كورونا والمتعلق بأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر، والمتعافين لن يصدر مجددا إلا في حالة حدوث أمر يستدعى أن يصدر مجددا، وعلى المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا.