«عصا ومفك حديدي».. تفاصيل مقتل «أحمد» على يد والدته وأشقائه بالوراق

حادث مأساوي شهدته منطقة الوراق، عندما انتزعت أم من قلبها عاطفة الأمومة والرحمة، وأشقاء امتلأت قلوبهم بالقسوة والغل، وجمعهم موقف واحد، بعد أن سولت لهم نفوسهم التخلص من شقيقهم، حيث اعتدت الأم وأبنائها على فلذة كبدها، بالضرب المبرح، ما جعل منه طريح الأرض غارقًا في دمائه.

جمعت الأم بين أبنائها على الود والمحبة برفقة بعضهم البعض، لكن حال دخول الخلافات بينهم تبدل كل شيء في حياتهم، وأصبح منزلهم كحلبة مصارعة، لم يخلو يومًا من الشجار والخلافات الدائمة على الورث، ولم يكن يعلم أي منهم أن ميراثهم سيتسبب في إزهاق روح أحدهم على يد بقيتهم، وكان الموت من نصيب الشاب «أحمد».

مقتل الابن على يد والدته

وفي صباح اليوم، الخميس، قرر الأشقاء أن يحلوا الخلاف الدائم بينهم، فتجمعوا بإحدى غرف المنزل القاطن بمنطقة الوراق، وخلال ذلك تبدل الحوار إلى مشادة كلامية، ومن ثم تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأشقاء على شقيقهم «أحمد» بالضرب المبرح، لكن الغريب في الأمر، أن الأم كانت شاهدة على هذه المأساة، بل وشاركت في التخلص من ابنها.

«أحمد» ضحية أشقائه ووالدته

ساعات متواصلة من الضرب في جسد «أحمد» بواسطة عصا ومفك حديدي، نتج عن ذلك إصابته بإصابات بالغة في الرأس وأماكن متفرقة من الجسم، أسفر عن سقوطه غارقًا وسط دمائه، ومرت لحظات هدوء في أرجاء الغرفة لم يتخللها سوى أنفاسهم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الوراق، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوفاة شخص دخل المستشفى يعاني من إصابات بالرأس وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى وتبين صحة الواقعة، وبالفحص تبين أنها لشاب يدعى «أحمد» في العقد الرابع من العمر، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجنى عليه، وأشقائه بسبب خلافات على الميراث.