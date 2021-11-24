عامل يقتل شقيقه بسبب خلاف علي الميراث في ملوي بالمنيا

قتل عامل شقيقه، داخل إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث أطلق عليه طلقا ناريا أنهى حياته في الحال، خلال مشاجرة وقعت بينهما، بسبب خلاف على الميراث، وفرّ المتهم هاربا، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمقتل شخص داخل قرية الروضة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل «محمد. خ. ط» 38 عاما، سائق، والمتهم بقتله شقيقه «أحمد» 33 عاما، عامل.

المتهم أطلق الرصاص على شقيقه من سلاح ناري

وأوضحت التحريات الأولية، وقوع مشاجرة بين الشقيقين، بسبب خلاف على الميراث، قام على خلالها المتهم بإشهار سلاحه الناري، وإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم لاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وكانت قرية بردنوها بمركز مطاي شهدت في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، مقتل سيدة علي يد زوجها، حيث توجه الزوج «س.ر.ي»، 40 عاما، ويعمل مكوجي إلى قسم الشرطة لتحرير بلاغ بانتحار زوجته «س.ص.ش»، 38 عاما، ربة منزل، شنقا داخل غرفة النوم بمنزله الكائن بقرية بردنوها، لوجود خلافات أسرية بينهما.

وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بوجود خلاف بين السيدة وزوجها، حيث تمكن ضباط وحدة البحث بمركز مطاي من كشف الملابسات، ليتبين أن السيدة لم تقدم على الانتحار، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة خنقا بيد زوجها الذي زعم شكه في سلوكها.

وتم معاينة مسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليها، التي نُقلت إلى مشرحة مستشفي المنيا العام لعرضها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية.