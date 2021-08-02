خلاف على الميراث ينهي حياة فلاح في دسوق: «قتله شقيقه ليلا»

«خلاف على الميراث»، كان دافعاً لقيام سائق بقتل شقيقه باستخدام عصا خشبية، حيث وصل لمستشفى دسوق العام جثة هامدة وتبين أن شقيقه قتله بسبب الخلاف على الميراث.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بوصول إشارة إلى مركز شرطة دسوق، من مستشفى دسوق العام، بوصول «محمد.ا.ح.ر»، 38 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية كفر العرب، التابعة لمركز دسوق، جثة هامدة، وبه إصابات متعددة بالرأس، وبسؤال شقيقته أفادت بتعدي شقيقه «حامد»،27 عاما، سائق، عليه بعصا غليظة تستخدم في أعمال الزراعة في منزلهما ليلا بسبب خلافات بينهما.

كلف مدير الأمن اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات التي أجريت تحت إشراف العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، عن وجود خلافات عائلية، بين المجني عليه، وشقيقه المتهم تتعلق بالميراث، ورفض المجني عليه بيع قطعة أرض ليحصل المتهم على نصيبه من ميراثه.

كما كشفت التحريات عن عودة المتهم من عمله يوم الواقعة وعلم من أفراد أسرته بحدوث مشادة بين شقيقه المجني عليه، ووالدتهما، ما أثار حفيظته، وقرر التخلص منه فدخل ليلا إلى غرفة شقيقه وانهال عليه بعصا غليظة على رأسه، محدثًا به عدة إصابات بالرأس أودت بحياته في الحال.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وفق ما جرى ذكره في التحريات، وأرشد عن العصا المستخدمة في الجريمة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفن الجثة بعد بيان أسباب الوفاة.

ووفقا لأقوال شقيقتهما، فإن المتهم عقد العزم على التخلص من شقيقه بسبب خلافات بينهما على بيع قطعة أرض عبارة عن ميراثهما: «قتله بالليل بخشبة غليظة».