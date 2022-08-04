لقطات لا تنسى من حفلات كاظم الساهر بعد عودته للغناء بمصر.. «ورود ودباديب»

«اشتقنالك يا كاظم»، و«عمار يا مصر».. بهذه الكلمات تبادل الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر وجمهوره المصري التعليقات حول عودته من جديد للغناء في القاهرة بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 13 عامًا بالتحديد منذ إحيائه حفل عيد الربيع في المحروسة عام 2009.

كاظم الساهر نجم حفلات ليالي التلفزيون

قصة حب وعشق كاظم الساهر لمصر بدأت في منتصف التسعينات، واستمرت حتى العشرية الأولى من الألفية الثالثة، ما يقرب من 15 عاما أحيا فيها أكثر من 50 حفلا غنائيا ما بين حفلات عيد الحب وعيد الربيع وليالي التلفزيون وأضواء المدينة.

عنوان حفلات كاظم الساهر في مصر كانت عبارة عن عدد الهدايا التي كان يتلقاها في الحفلات من ورود ودبايب ودمى من السيدات اللاتي يعشقن صوته وأداءه.

أزمة كاظم الساهر في مصر وبداية اختفائه من القاهرة كانت بسبب مشكلة إدارية بينه وبين الدكتورة رتيبة الحفني رئيس مهرجان الموسيقى العربية على مدار تاريخه، والتي بسببها أصدر قرار بمنع غناء الساهر في الأوبرا ومنذ ذلك الوقت أصبح القيصر يبحث عن فتح مجال جديد له في الغناء ما بين بيروت ودبي.

قطيعة كاظم الساهر ومشكلة مع الأوبرا

ونجح مؤخرا منظم الحفلات ربيع مقبل اللبناني في إعادة الساهر من جديد لمصر وبالتحديد في الساحل الشمالي التي أصبحت قبلة الحفلات الصيفية في الوطن العربي من أجل إحياء حفل اليوم والذي من المتوقع بأن لا يكون الأخير له في مصر خلال الفترة المقبلة.