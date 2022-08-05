صرف 69 مليون جنيه لصيانة وتطوير شبكة الكهرباء في كفر الشيخ

قالت المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، إنه تم صرف مبلغ 69 مليون جنيه لأعمال الصيانة وتجديد الشبكات بمدن وقرى المحافظة، وذلك خلال نهاية العام المالي 2021-2022، وهو الأمر الذي يصب في المقام الأول لمصلحة المواطنين بهدف توفير خدمة جيدة لهم بكافة ربوع المحافظة، عن طريق توصيل الخدمة بكفاءة وفاعلية خاصة في ظل معدلات التشغيل العالية في فصل الصيف.

أبو كيلة: تطوير الشبكات يصب في مصلحة المواطن

وأضافت «أبو كيلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جميع العاملين بقطاع الكهرباء بالإقليم، يعملون على مدار الساعة بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي في أي لحظة، لأهمية توفير الكهرباء في شتي المجالات اليومية بالنسبة للمواطن، كما تتوقف عليها خدمات الإنتاج في المصانع.

وتابعت أن المحافظة تشهد خطة لتطوير وتجديد الشبكات، علاوة على وضع خطة لصيانة الإسلاك القديمة بالإضافة لتغير الأعمدة القديمة واستبدلها بالجديدة، وذلك لحماية المواطنين من أي مخاطر قد تحدث ضمن إجراءات السلامة والأمان بقطاع الكهرباء.

متابعة مستمرة لرؤساء المدن

وفي السياق ذاته، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، رؤساء مجالس المدن والقرى بالمحافظة، بضرورة رفع متابعة أعمال الصيانة الداخلية بالقرى ومجالس المدن المحلية التابعة لهم، كما كلفهم بضرورة المرور بشكل دائم على شبكات الكهرباء من خلال تشكيل لجان متخصصة لرفع تقرير وافي على مدار الأسبوع ومعالجة أي قصور قد تحدث في أسرع وقت.