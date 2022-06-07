إحلال وتوسعات شبكات كهرباء الجهد المتوسط بـ11 مليون جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتطورات خلال الفترة الماضية والحالية، خاصة في قطاع الكهرباء لتدعيم القرى والمراكز، وذلك في إطار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 11 مليون و263 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

الإحلال والتجديد ضمن المشروعات القومية التي شهدتها كفر الشيخ

من جانبه، قال المهندس محمد عسل، إن الإحلال والتجديد يأتي ضمن المشروعات القومية التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية، وخاصة في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين، شملت أعمال إحلال كابلات بمدينة كفر الشيخ بـ3.7 كيلومتر كابلات بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، وجرى إحلال شبكات الجهد المتوسط لـ4 أعمدة بـ3.8 طن موصلات، و5.818 كيلومتر كابلات متوسط ليستفيد منها مناطق: «سيدى غازي، واسحاقه، ومتبول، ومنشأة الصفا، والمرابعين ، وكفر الطايفة» بقرى كفر الشيخ بتكلفة 5 ملايين و122 ألف جنيه.

تغذية مغذي السخاوي بـ5 أطنان كابلات

كما جرى إحلال وتجديد مغذي السخاوي بـ5 أطنان كابلات و8 أعمدة بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة 400 ألف جنيه.

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، أنه جرى إحلال كابلات 600م كابلات متوسط بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 280 ألف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذيات ريف السحايت بـ11 طن و29 عمود بمركز ومدينة الحامول بتكلفة مليون و202 ألف جنيه.

بينما جرى عمل إحلال مغذيات «إيطاليا، كوم الحجر، التفتيش، الأبعادية» بـ25 طنًا و93 عمودًا بتكلفة مليونين و759 ألف جنيه، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان استمرارية التيار الكهربائي.