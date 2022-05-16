كهرباء كفر الشيخ: خطة لتحسين التيار في القرى بـ672 ألف جنيه

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب السعي لتقليل أعطال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض للقرى المستهدفة، واستقرار التيار الكهربائي بها، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة 672 ألف جنيه، وبإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

أبو كيلة: الخطة تقوم على تحسين جودة التغذية الكهربائية

وقالت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، في بيان لها، إن الخطة تقوم على تحسين جودة التغذية الكهربائية، إضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة المتوسطة والمنخفضة التي شملت نقل محول «أبو أحمد» بـ 85 متر كابلات متوسط و18 عمود منخفض و18 متر موصلات معزولة + 40 متر كابلات منخفض بقرى مركز ومدينة سيدي سالم بتكلفة 12 ألف جنيه.

تحسين الجهد في قرية البكاتوش

كما جرى تحسين الجهد بقرية البكاتوش بمحول قدرة 300 ك.ف.أ وكشك بـ 270 متر كابلات متوسط بـ 16 عمود منخفض و1.2 كم موصلات معزولة و75 متر كابلات منخفض.

وأضافت «أبو كيلة» أنه تم أيضا تحسين الجهد على محول الشيخ عزت بقرية حصة الغنيمى بـ19 عمود منخفض + 2 كم موصلات معزولة و25 متر كابلات منخفض، بالإضافة إلى تحسين الجهد على محول بميت الديبة لـ16 عمود منخفض و1.4 كم موصلات معزولة و70 متر كابلات منخفض بمركز ومدينة قلين بتكلفة 650 ألف جنيه.