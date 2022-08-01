الصين تهدد أمريكا: الجيش لن يقف مكتوف الأيدي حال زيارة «بيلوسي» لتايوان

هدّدت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن جولة رئيس مجلس النواب الأمريكي « نانسي بيلوسي»، في آسيا، وقالت الوزارة إنه حال قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي بزيارة تايوان خلال جولتها الآسيوية، فإن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي ينوز»، عربية في نبأ عاجل قبل قليل.

ووصلت «بيلوسي»، صباح اليوم إلى سنغافورة كأول بلد تزورها في سلسلة جولتها الآسيوية، وقال المتحدث باسم وزارة خارجية سنغافورة إن «بيلوسي»، ستلتقي الرئيسة حليمة يعقوب، ورئيس الوزراء وعددًا من وزراء الحكومة.

جولة أسيوية تصم 4 دول

ومن المقررأن تزور «بيلوسي» ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة عدة ملفات مثل الأمن وتغير المناخ وجائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، والأمن.

الصين تهدد الولايات المتحدة

ورغم تمتع تايوان بالحكم الذاتي إلا أنّ الصين تراها جزءًا من أراضيها وتمنعها من قيام أي تعاون دولي أو الاعتراف بسلطتها وسيادتها كدولة بعيدا عن الصين.

وكانت «بيلوسي» أكدت في وقت سابق أنها سوف تزور تايوان وهو الأمر الذي اعترضت عليه الصين وقامت بإجراء مناورات عسكرية قبالة تايوان بل وحلقت طائرات فوق الجزيرة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قررت « بيلوسي»، زيارة تايوان.