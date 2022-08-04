أول صور لمسرح حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي.. وبشرى أول الحاضرين

بدأت تتوافد جماهير النجم العراقي الكبير كاظم الساهر على على حفله بمسرح منتجع فوكا باي المقام في مدينة الساحل الشمالي، حيث يعد الأول بمصر بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 13 عامًا.

وكانت الفنانة بشرى، أول الحاضرين من النجوم للحفل بدعوة خاصة من الشركة المنظمة.

بدء دخول الجماهير للحفل

من المقرر أن تفتح الأبواب حتى الثامنة والنصف من مساء اليوم إلى أن يصعد كاظم الساهر على مسرح الحفل في تمام الساعة التاسعة.

كان كاظم الساهر قد وضع عددا من الشروط الخاصة بالحفل وهي:

- آخر موعد لدخول الحفل هو السابعة مساء.

- صعود كاظم الساهر لمسرح الحفل في التاسعة مساء

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 عاما.

- ارتداء ملابس أنيقة تتماشى مع الصيف.

- منع نقل الحفل على الهواء مباشرة.

أغنيات كاظم الساهر في الحفل متنوعة

من المقرر أن يشدو الساهر في حفل اليوم بعدد من أهم وأشهر أغنياته بالإضافة إلى عدد من أغنياته الجديدة من ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة.