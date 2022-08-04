العثور على جثة سائق «توكتوك» بعد 6 أيام من اختفائه بكوم أمبو

عثر أهالي قرية «العباسية»، التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، على جثة سائق «توكتوك» شاب، غارقاً داخل أحد المصارف بالقرب من القرية، وذلك بعد 6 أيام من اختفائه.

العثور على جثة السائق المختفي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة لشاب في مياه مصرف القرية، وبمعاينة الجثة تبين أنها للشاب المتغيب منذ 6 أيام، وتوجد بلاغات بتغيبه، ويُدعى «محمد أحمد بكري»، وشهرته «حمادة بكري»، 22 سنة، مقيم بقرية «النجاجرة»، التابعة لدائرة مركز الشرطة، سائق توكتوك.

تم انتشال جثة الشاب ونقلها إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بعد ورود معلومات بأن المجني عليه تعرض للاختطاف بغرض سرقة مركبة الـ«توكتوك»، الذي كان يعمل عليه.

ضبط أحد المتهمين باختطاف المجني عليه

وتمكنت أجهزة مديرية أمن أسوان ومركز شرطة كوم أمبو، منذ أيام، من تحديد اثنين من المتهمين في واقعة اختطاف السائق الشاب، وتم ضبط أحدهما، بينما ما زال الآخر هارباً، كما تم العثور على المركبة التي يعمل عليها.

وتقدم أهالي المجني عليه «حمادة بكري»، المقيم بقرية «النجاجرة»، ببلاغ في 30 يوليو الماضي، بتغيب ابنهم، يعمل سائق «توكتوك»، ويعاني الإصابة بمرض السكري، ووردت إليهم مكالمة من هاتفه، أبلغهم مجهول بأن ابنهم موجود في المستشفى لإصابته في حادث، وعندما توجهوا لمستشفى كوم امبو المركزي، تبين أنه «ادعاء كاذب»، مما أثار شكوكهم في تعرضه للاختطاف.