أهالي أسوان وقنا يستلمون جثث ذويهم ضحايا «حادث سوهاج»

بدأ أهالي محافظتي أسوان وقنا، في استلام جثث ضحاياهم، وذلك بعدما صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جميع المتوفين من ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة، غرب المحافظة، وجار نقلهم لدفنهم بمقابر عائلاتهم.

الدفع بـ22 سيارة إسعاف

ودفعت مديرية الصحة والسكان في سوهاج بـ 22 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي وقع أمس، وأسفر عنه 17 شحصًا، بعد تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز جهينة، فيما تم العثور على 5 جثث مجهولة الهوية.

17 وفاة و3 مصابين

وانتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية، إلى مكان الحادث الذي وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوي الغربي، بناحية مركز جهينة، وقاما بمتابعة نقل المصابين والمتوفين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئيا، حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة و3 مصابين.

ومن جانبه، كلف اللواء طارق الفقى السكرتير العام للمحافظة بالانتقال الفوري إلى مكان حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة.

وصرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثث ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة.