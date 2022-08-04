إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية بمطروح

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية «هايسندا»، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، قبل قليل، أسفل «كوبري 9»، باتجاه الإسكندرية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مساء اليوم الخميس، 6 مصابين في حادث طريق الإسكندرية بمطروح، وهم:

- عبير صلاح محمود، 49 سنة، من الفيوم، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم وجرح بالجبهة حوالي 5 سم واشتباه كسر بالذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

- محمد نجم الدين شعبان، 24 سنة، من الفيوم، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- أيمن صلاح محمود، 28 سنة، من الفيوم، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر.

- نجم الدين شعبان، 53 سنة، من الفيوم، مصاباً باشتباه كسر بالذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

- محمد نجم الدين شعبان، 10 سنوات، من الفيوم، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الأيمن.

- فاطمه نجم الدين شعبان، 6 سنوات، من الفيوم، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليمنى.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة حتي التماثل للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة وشرطة تأمين طريق مطروح الساحلي إلى موقع حادث طريق الإسكندرية لإجراء الفحص للتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.