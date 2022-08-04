عضو «أمناء الحوار الوطني»: الاستقرار على إنشاء 7 لجان تمثل نبض الشارع

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا انتهينا من إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس، خلال الجلسة الأولى من اجتماع مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني.

نقاش مطول وثري

أضافت «صابر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المُذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى الانتهاء من الثلاث محاور الرئيسية خلال باقي جلسات مجلس الأمناء، وهما المحور السياسي والمحور الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه جرى تحديد الأولويات، وهي اللجان المنبثقة من المحور الاقتصادي، وكان هناك نقاش مطول وثري وحدثت اختلافات كثيرة.

الاستقرار على إنشاء 7 لجان

وأوضحت أن في النهاية، تم الاستقرار على إنشاء 7 لجان، مثلت نبض الشارع في الملف الاقتصادي، إذ تضم أهم القضايا كالتضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة، والاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وغيرها من القضايا.

وأكدت أنه جرى تخصيص لجنة منفصلة خاصة بالصناعة لأهميتها الكبيرة، وكذلك الزراعة والأمن الغذائي، إذ أن مجلس الأمناء معنيا بسير عمل هذه اللجان ومتابعة أدائها، مستطردة: «الجلسة القادمة لمجلس الأمناء، هتكون هامة جدا، وسيكون 27 من الشهر الجاري، إذ ستبدأ اللجان عملها بعد الانتهاء من الاتفاق على طريقة العمل».

وتابعت: «الحوار لم يبدأ بعد، وما زلنا في المرحلة الإجرائية، وهي التحضير الجيد لمسار الحوار، وهي مرحلة لا تقل أهمية عن بدء الحوار، لكن فور الانتهاء من الأعمال المنوطة بمجلس الأمناء من هيكل الحوار والقائمين على الحوار سيتم البدء بجلسات الحوار».