أميرة صابر: تنسيقية شباب الأحزاب من أهم التجارب السياسية مؤخرا

ثمنّت أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجربة مجلس أمناء الحوار الوطني، لأنها اكتسبت خبرات سياسية وفنية ضخمة جدا.

وأضافت «صابر»، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن التنسيقية مستمرة في الحياة السياسية منذ 4 سنوات، إذ تعتبرها من أهم التجارب السياسية في مصر مؤخرا، وتؤسس لثقافة الحوار: «أنتمي لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب معارض، وآخرين في التنسيقية ينتمون إلى أطياف سياسية أخرى».

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «في التنسيقية تحاورنا مع بعض بشكل حقيقي، وأصدرنا أوراق عمل وأوراق سياسية حقيقية، يمكنها احتواء هذه الاختلافات، وهو ما تم تطبيقه عمليا، عند إصدار وثيقة الانتخابات والتعديلات، لما تم تقديمها، وهي تشمل جميع الآراء الموجودين في الحياة السياسية، وهناك من جرى تمكينه في الجهات التنفيذية والجهات التشريعية».

وأردفت: «لدينا رصيد من الخبرات المتنوعة المتباينة جدا، التي نستطيع في نهايتها تجنب أحادية القرار السياسي، حتى يكون القرار حكيم، فلن يرضي الناس كلهم، لكن من المهم أن نعلم تبعاته، ونقدر إحداثياته».

خبرة كبيرة في التشريع بسبب البرلمان

وأكدت: «عندما انضممت إلى مجلس النواب، اكتسبت خبرة كبيرة في التشريع، وهي خبرة كاشفة لكيفية إدارة الأمور السياسية، حتى في التنسيقية يكون لدينا نواب مع قانون وأخرون ضده، وبالتالي فالتنسيقية أسست لحالة حوار، نحن مختلفون، ولدينا مسببات في القبول والرفض، وكلنا في النهاية نتأكد من أننا نرى بهذا المصلحة الوطنية».

حاجة إلى إصلاح الحياة السياسية

وشددت على وجود حاجة إلى إصلاح الحياة السياسية بشكل سليم، وأن تمكن الأحزاب بشكل فاعل وأن يكون صوت المعارض صوت جاد، وممثل بشكل أكبر، وهذا الأمر في صالح الحياة السياسية بشكل عام، وبخاصة عندما يُحترم الاختلاف.