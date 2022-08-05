رئيس جامعة العلمين: نستعد لاستقبال 1500 طالب في العام الجاري

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، إن كل تخصص له تكلفة فالسنة في القطاع الطبي تتراوح ما بين 70 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه وهذا نصف تكلفة السنة الدراسية في الجامعات الخاصة، لافتا إلى أن الدولة عندما تدعم الطالب المتفوق سيتم خصم نسبة كبيرة قد تصل إلى 100% ويبدأ من 25% مع تقديم الدعم الاجتماعي للطلبة غير القادرين.

عدد الطلاب المستقبلين هذا العام في الجامعة

وأضاف «الكردي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدولة تدعم 10% من الطلبة بالكامل وفقا لنظام المنح الدراسية، مؤكدا أن جامعة العلمين تقدم منح سنويا للمتفوقين والمحتاجين للمنح، مشيرا إلى أن الجامعة سوف تستقبل 1500 طالب هذا العام بعد عدم افتتاح كل المجالات حتى الآن بشكل مكتمل ومنها القطاع الطبي، مشيرا إلى أن هناك كليات الطب والصحة العامة وهي الأولى من نوعها في مصر والصيدلة والهندسة والتجارة والإدارة والحاسبات.

شقق فاخرة للطلاب المغتربين قريبة من الجامعة

وأوضح رئيس جامعة العلمين الأهلية، أن هناك استضافة في شقق مفروشة على أعلى مستوى للطلاب المغتربين وتقع على بعد كيلو واحد من الجامعة وتضم هذه الشقق 3 غرف وبها حمامان واستقبال ومطبخ من أجل تهيئة جو مناسب للطلاب للمذاكرة والاستعداد للامتحانات ليكونوا ذخرا لمصر التي تبني جمهوريتها الجديد.