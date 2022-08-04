عميد «أورام القاهرة»: افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى 500500 نهاية العام المقبل

كشف الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، التفاصيل الكاملة لتجهيزات مستشفى 500 500، موضحا أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت، لافتا إلى أنه من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات المستشفى نهاية العام المقبل، لأنه يجرى استكمالها نظرا للتعديل الذي حدث بشأن التمويل، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من أكثر من 70% من أعمال المرحلة.

خدمة 340 مريضا

وأضاف عميد معهد أورام القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التعاقد على أجهزة مستشفى 500500، وهناك جزء تم استيراده وتخزينه أما الآخر فيجرى استيرادها، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف خدمة 340 مريضا، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من البرج الأول في المرحلة ويخدم 170 مريضا، والبرج الثاني قيد الدراسة.

وأكد أن المستشفى ينطبق عليها ذات لوائح المعهد القومي للأورام ويخدم جميع فئات المجتمع من أطفال وسيدات ورجال، لافتا إلى أن المعهد سيكون مزودا بأحدث أنواع الأجهزة العلاجية لأمراض الأورام عاليما.

مستشفيات الأورام في مصر

وأوضح عميد أورام القاهرة، أن المعهد القومي للأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد، سيكون أكبر مستشفى تعليمي متكامل ومتخصص في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار من رجال وسيدات وأطفال، مؤكدا أن جامعة القاهرة حققت نسبة كبيرة من الإنجاز به خلال الفترة الأخيرة منذ تولي الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

و أكد عميد معهد أورام القاهرة، أنه من المقرر بدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن أعمال إنشاءات المرحلة الأولى بالمعهد تتضمن انشاء وتشطيب 6 مبان لإقامة المرضى، وكذلك الانتهاء من 4 مبان للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى مباني كل من الأبحاث، والخدمات، وقاعة المؤتمرات والربط، والمبني الإداري، وأعمال تنسيق الموقع، والشبكات الرئيسية للكهرباء والصرف والمياه والحريق، وذلك بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ووفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.

ويتكون المعهد القومي للأورام الجديد 500500 من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج جميع أنواع الأورام ومختلف الأعمار بسعة 1020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركز متكامل لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.

و تابع ، أنه تم الانتهاء من واجهات المبنى الأمامي للمستشفى، ويُجرى حاليا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات لاستقبال المرضى، ليتم افتتاح المرحلة الأولى خلال شهور.

و في السياق ذاته، تواصل جامعة القاهرة العمل في مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الانشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان المصري، حيث تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.