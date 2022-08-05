هاني شاكر يحيي حفلا في القلعة.. وسعر التذكرة 20 جنيها

يستعد نجم الغناء العربي الفنان هاني شاكر والفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي لإحياء حفل غنائي بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ30، الذي تنظمه وزارة الثقافة في الفترة من 14 إلى 31 أغسطس الجاري.

ويقام الحفل يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري بقلعة صلاح الدين.

موعد حفل هاني شاكر بالقلعة

وينطلق حفل هاني شاكر في الثامنة مساء على مسرح محكى قلعة صلاح الدين، ويشدو بمجموعة من أشهر أغانيه.

سعر التذكرة

وحددت وزارة الثقافة سعر تذكرة حفل هاني شاكر بـ 20 جنيها للفرد، حسب ما أعلنته وزارة الثقافة، والذي يعد أحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة، وينتظرها الجمهور بشغف، إذ نجح المهرجان منذ انطلاقته الأولى عام 1990 فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، ويتضمن المهرجان 42 حفلا متنوعا على مدار 18 يوما متصلا.

ومن بين حفلات المهرجان: مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، علي الحجار وفرقته، ونوال الزغبي، والمنشد الشيخ ياسين التهامي، نادية مصطفي وفرقتها والموسيقار عمر خيـرت.

وفي سياق متصل، تنظم وزارة الثقافة مهرجان الأوبرا الصيفي، بالمسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية، والذي يععود بعد توقف على مدار عامين بسبب جائحة كورونا، لينطلق مساء اليوم الجمعة بحضور وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتورة مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وتستمر فعالياته إلى يوم 10 أغسطس الجاري.

ويشارك في إحياء حفلات مهرجان الإسكندرية الفنان مدحت صالح وفرقته بقيادة الموسيقار عمرو سليم، نجوم الموسيقى العربية بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفل محمد محسن وفرقته، وحفل دينا الوديدي وفرقتها، حفل عائلة المغني السوري طارق العربي طرقان «ديمة- محمد - تلا»، ويأتي ختام المهرجان بحفل فريق مسار إجباري