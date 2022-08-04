الثقافة تجهز المسرح الروماني لاستقبال حفلات مهرجان الإسكندرية (صور)

يستعد المسرح الروماني بكوم الدكة في الإسكندرية، لاستقبال فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، المقرر انطلاقه غدا الجمعة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وذلك بعد توقف على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وتجهز وزارة الثقافة المسرح بأجهزة الصوت والإضاءة لاستقبال الحفلات والجمهور استعدادا لعودة المهرجان، الذي تستمر فعالياته من يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس إلى يوم الأربعاء 10 أغسطس الجاري.

حفلات مهرجان الإسكندرية:

الجمعة 5 أغسطس: الفنان مدحت صالح وفرقته بقيادة الموسيقار عمرو سليم.

السبت 6 أغسطس: حفل نجوم الموسيقى العربية بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الأحد 7 أغسطس: حفل محمد محسن وفرقته.

الاثنين 8 أغسطس: حفل دينا الوديدي وفرقتها.

الثلاثاء 9 أغسطس: حفل عائلة المغني السوري طارق العربي طرقان (ديمة- محمد - تلا).

الأربعاء 10 أغسطس: حفل محمد وفريق مسار إجباري.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنطلق جميع الحفلات ابتداء من الثامنة مساء، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، ونخبة من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية.

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

في سياق آخر تجهز وزارة الثقافة لإقامة مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في دورته الـ30 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويقام أيضا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلًا متنوعًا تنطلق حفلاته ابتداء من الأحد 14 أغسطس، وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يوم متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.

يأتي مهرجان الإسكندرية، في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في الأماكن الأثرية والتاريخية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتوصيل الثقافة للجميع المواطنين في كافة ربوع البلاد.