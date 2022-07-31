«الموسيقيين»: مؤتمر صحفي لتكريم هاني شاكر خلال الفترة المقبلة

قال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن المجلس الحالي قرر تنظيم مؤتمر صحفي لتكريم الفنان والنقيب المستقيل هاني شاكر على إنجازاته.

11 أكتوبر انتخابات نقيب الموسيقيين

وأضاف أحمد رمضان، لـ «الوطن»، أن النقابة تعمل حاليا على الاتفاق مع الفنان الكبير هاني شاكر لتكريمه خلال الفترة المقبلة على ما قدمه للموسيقيين.

وشدد على أن هاني شاكر قدم خلال السبع سنوات الماضية الكثير من الإنجازات.

وقرر مجلس الإدارة، إجراء الانتخابات على منصب النقيب فقط يوم 11 أكتوبر المقبل، وإبقاء المجلس حتى انتهاء فترته المقررة.

20 عضوا يحضرون لمقر النقابة

وحضر 20 عضوا من «الموسيقيين» وأعضاء الجمعية العمومية، لمقر نقابة الموسيقيين، لمعرفة ما يحدث في الاجتماع، وأبرزهم عادل مصطفى من الجمعية العمومية، والموسيقيين السيد السمان وأيمن أمين وعمرو شيحة.