«الثقافة» تعلن الجدول النهائي لحفلات مهرجان القلعة 2022.. يبدأ 14 أغسطس

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية جدول مقترح لحفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء 2022، الدورة رقم 30، باعتباره الجدول النهائي، إلا أن وزارة الثقافة أعلنت الجدول النهائي الذي اعتمدته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتقدم «الوطن» الجدول النهائي لحفلات مهرجان القلعة 2022 والذي يختلف عن المقترح المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن التالي:

الأحد 14 أغسطس:

- أوركسترا الأنامل الصغيرة - قيادة راجي المقدم

- الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية

الاثنين 15 أغسطس:

- مجموعة التشيللو state of harmony

- فرقة كاناك الهند

- فريق مسار إجباري

الثلاثاء 16 أغسطس:

- فريق كايرو ستبيس

- الفنان مدحت ممدوح وفرقته

- الفنانة دينا الوديدي

الأربعاء 17 أغسطس

- كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب

- فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية الأردنية، قيادة صقر حتر.

- الفنان هشام عباس

علي الحجار في مهرجان القلعة

الخميس 18 أغسطس:

- مجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة أجمل الأغاني العالمية

- صوليست فرقة أوبرا القاهرة قيادة محمد هويدي

- الفنان علي الحجار وفرقته

الجمعة 19 أغسطس:

- فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي

- فريق وسط البلد

السبت 20 أغسطس:

- نجوم الأوبرا المصرية للموسيقى العربية

- الفنانة مروة ناجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة إيهاب عبدالحميد.

الأحد 21 أغسطس:

- الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها

- الفنان مصطفى حجاج وفرقته

الاثنين 22 أغسطس:

- بغدادي بيج باند

- الفنانة مي كما وفرقتها

- الفنان أحمد جمال

ياسين التهامي في مهرجان القلعة

23 أغسطس:

-فرقة موواويل «سيد إمام عبدالرحمن بلالة»

- الشيخ ياسين التهامي

الأربعاء 24 أغسطس:

- نجوم الأوبرا للموسيقى العريبة قيادة أحمد عامر

الفنانة تانيا قسيس بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة تامر قبطي

الخميس 25 أغسطس:

- أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا.

- الفنانة نوال الزغبي

الجمعة 26 أغسطس:

الفنانة نادية مصطفى وفرقتها

- الفنان هاني شاكر والفرقة الموسيقية قيادة مصطفى حلمي

السبت 27 أغسطس:

- الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية

-الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية

الأحد 28 أغسطس:

فريق سبيد أوف هارتس

الفنانة لينا شاماميان

الاثنين 29 أغسطس:

الفنانة تانيا صالح وفرقتها

فريق بلاك تيما

الثلاثاء 30 أغسطس:

الفنانة نوران أبو طالب وفرقتها

الفنان محمد محسن وفرقته

الأربعاء 31 أغسطس:

- مجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة

- الفنان عمر خيرت مع أوركسترا اوبرا القاهرة - قيادة ناري ناجي.

وتبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساء، وحددت وزيرة الثقافة سعر التذكرة 20 جنيها.