«الموسيقيين»: 11 أكتوبر موعدا لانتخاب النقيب بعد قبول استقالة هاني شاكر رسميا

انتهى منذ قليل، اجتماع نقابة المهن الموسيقية، الذي أقيم بمقر النقابة بوسط البلد، وذلك لتحديد موعد إجراء الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد قبول استقالة النقيب هاني شاكر رسميًا.

11 أكتوبر انتخابات النقيب

وقرر مجلس الإدارة، إجراء الانتخابات على منصب النقيب فقط يوم 11 أكتوبر المقبل، وإبقاء المجلس حتى انتهاء فترته المقررة.

وحضر الاجتماع أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، وأعضاء مجلس الإدارة نادية مصطفى، حلمي عبد الباقي، سعد متولي، حمادة أبو اليزيد وكيل المجلس، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل.

وكان اتحاد النقابات الفنية، قرر فتح باب الترشح على منصب نقيب الموسيقيين، بعد أن خلى رسميا بتقديم الفنان هاني شاكر لاستقالته للاتحاد، في الثالث من الشهر الجاري.

فتح باب الترشح للموسيقيين بعد اعتماد استقالة شاكر

وأكد مصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اجتماع النقابات الفنية الذي انتهى منذ قليل، تم فيه توجيه الشكر للنقيب هاني شاكر على الفترة التى قضاها، وتقرر فتح باب الترشح على منصب النقيب.

يذكر أن آخر انتخابات نقابة الموسيقيين، جرت في عام 2019، بين هاني شاكر ومصطفى كامل، وفيها فاز «شاكر» بفارق 1000 صوت عن مصطفى كامل.